Smeulende stroomkabels zetten wijk rond Saincteletteplein onder de rook, autoverkeer in Brussel in de knoop

De brandweer wacht tot de elektriciteitsmaatschappij de stroom in de buurt onderbreekt, voor ze begint met blussen. Dat zal met blusschuim gebeuren, laat de woordvoerder van de brandweer, Walter Derieuw, weten. In afwachting is alle verkeer over de brug onmogelijk. Mogelijk zal de buurt een tijdje zonder stroom zitten. Het autoverkeer kan niet door en mijdt best de wijk. De avondspits in de hoofdstad draait daardoor in de soep.