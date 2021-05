Subsidies voor nieuw ziekenhuis in Diest: “Erkenning voor ons zorgproject”

“De selectie door de Vlaamse Regering is een erkenning voor ons zorgproject in Diest”, zegt Ilse Van Asbroeck, algemeen directeur AZ Diest:. “Het is een grote stap dichter bij de concrete realisatie van ons eengemaakte ziekenhuis. We willen een laagdrempelig regionaal ziekenhuis bouwen, open en toegankelijk, maximaal klantvriendelijk, en verankerd in het centrum van Diest. In en nabij het ziekenhuis wordt eveneens plaats voorzien voor de verschillende zorgpartners in onze regio zoals de huisartsen, thuiszorg, dienst Welzijn van stad Diest.”