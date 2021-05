Succesvolle musical "40-45" van Studio 100 krijgt een Nederlandse remake

Een Nederlandse remake van de Studio 100-musical "40-45", dat is de grote aankondiging die Gert Verhulst en zijn Nederlandse collega Joop van den Ende vanavond laat gedaan hebben in de talkshow "Op1" op de Nederlandse zender NPO1.

Joop van den Ende is een van de meest invloedrijke figuren uit de Nederlandse entertainmentwereld van de voorbije decennia. Van den Ende werkte in het verleden al samen met Studio 100 en haalde onder meer K3 naar Nederland, maar de Nederlandse remake van de musical "40-45" omschrijft hij als het eerste groot project dat ze samen uitvoeren.

"Ik was 2,5 jaar geleden bij de première van de musical "40-45". De première vond plaats in een gigantisch pop-uptheater in Puurs met 1.600 bezoekers", omschrijft Van den Ende zijn bewondering voor de voorstelling, die in Vlaanderen 750.000 bezoekers over de vloer kreeg.

De originele musical speelt zich af in Antwerpen. "De verhaallijn van de Nederlandse remake zal worden verplaatst naar Nederland. Het verhaal zal zich afspelen ergens in Nederland en de musical gaat in november 2022 in première. Ik kan nog niet zeggen waar precies, maar ik kan wel al aankondigen dat ik dat pop-uptheater in Nederland ga bouwen", aldus Van den Ende.