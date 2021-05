Op 15 mei testconcert in Ghelamco Arena Gent, maar sector "heeft gevoel aan het lijntje gehouden te worden"

"We geloven er nog altijd in", benadrukt Vanderheyden. "Het enige jammere is dat we met dit traject al bijna 6 maanden bezig zijn. Het had voor ons sneller en efficiënter gekund. Met meer focus op wat de bedoeling is. Dat lijkt nu een beetje verloren. Er is nogal wat vertraging in volledige opvolging. Ook de Europese resultaten (van testevents) en wat we in september-oktober 2020 al gedaan hebben, worden niet meegenomen en dat is wel jammer. " Vanderheyden benadrukt dat het voor de eventsector nu echt concreter moet worden. "We hebben nood aan duidelijkheid over de capaciteit, over mogelijkheden en duidelijke overtuigingskracht naar bedrijven dat deelnemen aan evenementen opnieuw veilig kan."