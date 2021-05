Toeristenboten in Gent kunnen weer uitvaren: "Helaas moeilijk om rendabel te zijn met alle regels"

Niet alleen de terrassen openen morgen, ook de toeristenboten in Gent mogen opnieuw uitvaren. Dat zijn boten waarbij een stadsgids uitleg geeft over de omgeving. Rederij de Gentenaer is blij dat ze terug mensen mogen ontvangen, al vinden ze de maatregelen wel heel streng. "Onze boot is normaal voorzien voor 25 personen. Nu mogen we varen met maximaal 16 personen. Dan is het zeer moeilijk om rendabel te zijn", zegt zaakvoerder Henk Hellemans.