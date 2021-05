Renovatie Gent-Sint-Pieters gaat deze zomer tweede fase in: "Tegen 2027 zou het station klaar moeten zijn" 

In de volgende vernieuwingsfase van Gent-Sint-Pieters is het de bedoeling dat sporen 1 tot en met 7 volledig worden overkapt. "De reizigers zullen in alle comfort, zelfs in weer en wind, met de trein kunnen reizen", legt Dimitri Temmerman, woordvoerder bij NMBS, uit. Ook wordt er rekening gehouden met de fietsers, want de ondergrondse fietsenparking breidt uit tot 17.000 plaatsen.