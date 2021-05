Uitzetting Palestijnse families uit voorstad van Jeruzalem kan conflict met Israël opnieuw doen oplaaien

Religie en mythe zijn nooit ver weg in en rond Jeruzalem. In Sheikh Jarrah ligt de voor joden erg belangrijke graftombe van Simon de Rechtvaardige (Shimon haTzaddiq), een belangrijk joods religieus leider en hogepriester van de Tweede Tempel uit de 3e eeuw voor Christus. Die tombe is voor gelovige joden een belangrijke bedevaartsoord, net als de tombes van een aantal andere prominente religieuzen uit die tijd.

Omgekeerd is het dorp genoemd naar Hussam al-Jarrahi, de lijfarts van de islamitische veldheer Salah ad-Din (Saladin) die in 1187 Jeruzalem heroverde op de Kruisvaarders. De tombe van die man is dan weer een bedevaartsoord voor Palestijnse moslims. Meer nog: de belangrijke Palestijnse familie al-Husayni bezat veel grond in Sheikh Jarrah. De familie telde de voorbije eeuwen enkele belangrijke groot-mufti's van Jeruzalem onder haar leden, maar het belang is symbolisch geworden door de opkomst van de Palestijnse Bevrijdingsorganiatie (PLO) en andere Palestijnse groepen.