Unieke flipperkastexpo katapulteert Jenevermuseum terug naar de eighties

“Niet alleen Amerikanen maar ook Vlamingen waren vroeger gek op flipperen”, weet Davy Jacobs, directeur van Jenevermuseum. “Het is een stukje geschiedenis van de Vlaamse cafécultuur, waar jenever ook deel van uitmaakt, dat dreigt vergeten te worden. In de Verenigde Staten bespeelden cafégangers deze machine al sinds de tweede helft van de 19de eeuw, toen weliswaar in een sterk vereenvoudigde vorm. In Europa dook de kast midden jaren 1940 op, na de bevrijding, en vooral in de economische heropleving vanaf eind jaren 1950. De meeste Vlaamse cafés, waar iedereen streed om het behalen van de high score, hadden hun eigen pinball, die net als een goed glas jenever dienstdeed als sociaal bindmiddel.”