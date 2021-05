UZ Gent in nieuw jasje: compacter en met minder parkeerproblemen

"Op een heel duidelijke en comfortabele manier zal je je weg kunnen vinden in het ziekenhuis", gaat Brits verder. "Je zal individueel begeleid worden naar je plaats van consultatie, behandeling en opname. Tijdens het hele pad dat je aflegt zal je in contact komen met buitenlucht en een groene omgeving. We voorzien allerlei technieken die ervoor zorgen dat de zorg optimaal zal zijn. We maken de keuze om voor elke gebruiker een individuele route uit te zetten die gescheiden is van andere routes, zodat een patiënt het logistieke deel niet moet zien. Een patiënt zal voldoende privacy hebben om in een bed of in een rolstoel van zijn kamer naar de consultatieruimte of het operatiekwartier kan gaan."