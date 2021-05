Vaccins tijdens wekelijkse markt in Sint-Jans-Molenbeek: “Vaccinatie naar de mensen brengen”

Het gaat om een testfase in samenwerking met de federale overheid en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. “We willen de vaccinatie naar de mensen brengen", zegt burgemeester Catherine Moureaux (PS). "We stellen vast dat er hindernissen zijn - administratief, kennis of begrip - om zich aan te melden in het huidige systeem. We zijn een pionier in België en daar zijn we trots op."

"Er is een groot deel van het publiek niet bereikbaar", zegt ook Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. "Door mensen in hun eigen taal aan te spreken kunnen we toch nog een deel van de populatie bereiken, sensibiliseren en vaccineren." In totaal werden 14 mensen gevaccineerd tijdens de donderdagmarkt. De resultaten van deze eerste dag zullen geëvalueerd worden om het opzet breder te kunnen herhalen tijdens de markten op dinsdag en donderdag van 8.00 uur tot 13.00 uur.