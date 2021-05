Gratis bier, cannabis of geld: hoe vaccintwijfelaars in de wereld worden overtuigd

Verschillende staten springen creatief om met de beloningen voor gevaccineerden. West Virginia belooft 100 dollar aan haar gevaccineerde burgers tussen 16 en 35 jaar. Populair in andere staten zijn de "shot and a beer"-acties waarbij gevaccineerden na hun prik getrakteerd worden op een pintje.

Het meest opvallende initiatief? De "joint for a jab"-actie waarbij maar liefst 4.200 cannabisjoints (naar 4/20, waarbij op 20 april het gebruik van cannabis internationaal wordt gevierd) werden uitgedeeld aan gevaccineerden in Washington DC en New York. Andrew Cuomo, de gouverneur van New York, beloofde onlangs gratis tickets voor een wedstrijd van de New Yorkse honkbalteams de Yankees en de Mets op voorwaarde van een vaccinatie. De stad Detroit lanceerde het "Good Neighbor"-programma waarbij iedereen die iemand kan overtuigen om zich te laten vaccineren, een waardebon van 50 dollar krijgt.

Ook Amerikaanse bedrijven en restaurants bieden "incentives" aan om de mensen aan te zetten tot vaccinatie. Bij de fastfoodketen Krispy Kreme hebben gevaccineerden dagelijks recht op een gratis donut, bierproducent Budweiser deelt gratis pintjes uit en het fastfoodbedrijf Red Rooster biedt haar werknemers 250 dollar en twee dagen betaald verlof aan.