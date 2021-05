Veel Nederlanders steken de grens over voor benzine: "Volle tank is hier 20 euro goedkoper"

Het grote prijsverschil is er omdat de taksen in Nederland een stuk hoger zijn dan die in België. De hoge accijnzen schrikken de meeste Nederlanders af, daarom is in België tanken de meest voordelige optie. "Het komt uiteindelijk op 20 tot 25 euro verschil. Dat is gewoon veel goedkoper, daarom dat het hier zo druk is", vertelt een andere Nederlandse passant.

De prijs van diesel blijft dan weer iets lager in Nederland, maar dat verschil is niet zo groot als bij benzine. Zo is de prijs van diesel in Nederland 10 tot 12 cent goedkoper. In België betaal je ongeveer 1,40 euro voor een liter, terwijl dat in Nederland gemiddeld 1,37 euro is per liter.