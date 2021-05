Verkeershinder op Antwerpse Ring na ongeval tussen tankwagen met chocomelk en SUV: Liefkenshoektunnel tolvrij gemaakt

Op de Antwerpse Ring is een vrachtwagen gekanteld ter hoogte van Antwerpen-Zuid. Daardoor is 1 rijstrook dicht in de richting van Nederland. Het verkeer kan beter omrijden via de Liefkenshoektunnel, die is tolvrij gemaakt. Er zijn omleidingen voorzien, maar ook daar lopen de wachttijden al flink op.