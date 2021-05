Vlaamse regering koopt Kasteel van Heers en gaat het in zijn oude glorie herstellen

De Vlaamse regering is erin geslaagd om de nieuwe eigenaar te worden het Kasteel van Heers in Limburg. Ze maakt nu plannen om het in zijn oude glorie te herstellen. Door financiële moeilijkheden en gedeelde eigendom in de eigenaarsfamilie was het waardevolle beschermde monument al jarenlang aan het vervallen. Na de restauratie is het de bedoeling dat deze erfgoedparel met het hele kasteeldomein eromheen een toeristische trekpleister wordt.