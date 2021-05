BEKIJK: Wat met plexischermen? En wat als het regent? Horeca-topman Matthias De Caluwé beantwoordt jouw vragen 

Na meer dan een half jaar kunnen we morgen opnieuw de voeten onder tafel schuiven op de terrassen. Maar op minder dan 24 uur voor de heropening is het ministerieel besluit nog altijd niet gepubliceerd. En dus zijn er nog veel vragen bij zowel uitbaters als klanten. In afwachting daarop leggen we al enkele onduidelijkheden voor aan de topman van Horeca Vlaanderen Matthias De Caluwe.