VRT rijft zeven nominaties voor Belfius Persprijzen 2020 binnen

Voor deze 58ste editie van de Belfius Persprijzen waren er 254 inzendingen. Er zijn twaalf categorieën, verdeeld over de drie landstalen, met elk een gespecialiseerde jury die is samengesteld uit mediaprofessionals, prominente academici en vertegenwoordigers van de bank Belfius. Ze nomineerden in totaal 35 inzendingen en droegen 11 kandidaturen voor als “Coup de coeur”. Van die laatste wordt er in elke taalgroep één winnaar aangewezen.