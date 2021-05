BEKIJK: Werken van Belgische kunstenaars hangen op bekendste plek ter wereld: een reuzenscherm op Times Square

Op Times Square in New York, een van de bekendste maar vooral ook drukste plekken ter wereld, zijn nu werken te zien van Belgische kunstenaars. Meer zelfs: je kan er niet naast kijken want ze hangen onder meer op een gigantisch billboard. Een Belgische galeriehouder uit Brussel financierde het project. Onze VS-correspondent Björn Soenens sprak met Jonas Leriche, één van de artiesten, wiens werken gegeerd zijn bij verzamelaars van New York tot Los Angeles.