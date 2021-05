West-Vlaamse burgemeesters niet van plan om op te treden tegen plexiglas op terrassen

Een nog straffer geluid horen we in Knokke-Heist. Burgemeester Piet Degroote (Gemeentebelangen): "Ik denk niet dat het de bedoeling kan zijn dat de politie gaat optreden tegen dergelijke zaken. Plexiglas of geen plexiglas, het gebeurt allemaal buiten. De politie in Knokke-Heist zal zich enkel bezighouden met overtredingen die binnen gebeuren. Maar buiten, daar zullen ze niet op focussen."