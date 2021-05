WhatsApp dan toch niet onbruikbaar voor wie nieuwe voorwaarden weigert

WhatsApp kondigde begin dit jaar nieuwe voorwaarden aan, maar die lokten meteen commotie uit. De berichtendienst mag onder de nieuwe voorwaarden namelijk gegevens delen met moederbedrijf Facebook. Dat mag echter niet in de Europese Unie, want zulke datadeling is verboden.

Het Californische bedrijf had door de ophef de implementatie van de nieuwe voorwaarden al een eerste keer met drie maanden uitgesteld, tot 15 mei. Wie de nieuwe voorwaarden niet zou accepteren, zou na die datum geen berichten meer kunnen lezen en versturen.

Maar op dat dreigement komt de berichtendienst nu terug. "Niemand zal zijn account verwijderd zien na 15 mei of de toegang tot berichten verliezen", klinkt het vrijdag bij WhatsApp. Gebruikers zullen wel aanhoudende herinneringen krijgen over het nieuwe beleid en lopen wel het risico dat bepaalde functionaliteit verloren gaat als ze niet akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden .