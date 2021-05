Wolf die veel mensen denken te zien bij de Kalmthoutse Heide, blijkt wolfhond te zijn 

Honden mogen sowieso niet loslopen in natuurgebied en nu wordt het risico voor de hond ook groter. "Wellicht eindigt een ontmoeting in een gevecht en dat loopt in principe niet goed af", zegt Loos.

"Het is nu wel zo dat deze wolf zich nog niet gevestigd heeft. Daarvoor moet hij zes maanden in een bepaald gebied aanwezig zijn. Dan gaat hij zich territoriaal gedragen. Dus als hij zich vestigt en zijn territorium heeft afgebakend, dan wordt het pas echt linke soep om honden los te laten lopen in dat gebied. Daar zijn we nog niet, maar een ontmoeting tussen een wolf en een hond is hoe dan ook geen goed idee."