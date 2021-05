Wordt een pintje dit weekend duurder? "Prijsstijging bij helft van de cafés, gemiddeld 1 tot 5 procent"

Zullen de prijzen die we morgen betalen voor een pintje of een koffie op een terras spectaculair stijgen? Uit een rondvraag van De Inspecteur blijkt dat er grote verschillen zijn.

Grote verschillen

Cafébaas Gino Vermeiren uit Aalter zal morgen de prijs van de pintjes verhogen: "We gaan van € 1,80 naar € 2. De leveranciers hebben hun prijzen laten stijgen, dus wij moeten wel volgen."

In café De Rooden Hoed in Antwerpen blijven de prijzen gelijk. "Hier betaal je € 3,20 voor een pintje," zegt uitbater Cas Gossens. "We hebben onze prijzen een beetje verhoogd na de eerste lockdown. Dus we doen het nu niet meer." Ook bij sterrenchef Thijs Vervloet komt er een prijsstijging: "Wij verhogen onze prijzen met zo'n 7 procent. Maar dat heeft geen effect op de reservaties. Dit weekend zijn we al volzet."

50-50

Ook Horeca Vlaanderen heeft een grote rondvraag gedaan bij haar leden. "Daaruit blijkt dat 53% van de zaken morgen een prijsstijging doorvoert," zegt Matthias De Caluwe. "Bij 85% van de horecazaken gaat het om een stijging tussen 1 en 5%, bij de andere cafés en restaurants loopt de prijsstijging op tot maximaal 15%."

Volgens Decaluwé is er een duidelijke verklaring voor de prijsstijging. Enerzijds hebben horecazaken hebben veel investeringen moeten doen om alles coronaveilig te laten verlopen. "Anderzijds is er ook een prijsstijgingen bij de drankenleveranciers. Brouwers hebben de afgelopen maanden veel inkomsten mislopen. En dat rekenen ze door aan de cafés."

Nog veel onduidelijkheid

Horecazaken zijn blij dat ze morgen mogen openen, maar volgens De Caluwe is er nog veel onduidelijkheid: "We wachten nog altijd op het ministerieel besluit waar alle regels staan uitgelegd." Zo was er bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over het gebruik van plexischermen. Al heeft minister van Justitie Van Quickenborne vrijdagochtend duidelijk gemaakt dat plexischermen niet gebruikt mogen worden om meer tafels met minder afstand te zetten.

Ook over het aantal personen aan tafel is nog wat onduidelijkheid. "Voorlopig spreken we van maximaal vier personen per tafel, tenzij je gezin groter is. Maar of kinderen onder 12 jaar worden meegerekend, is niet duidelijk."

Dit zijn de regels

Wil je dit weekend een terrasje doen, geniet er dan van. Maar er zijn uiteraard enkele regels die je moet respecteren.