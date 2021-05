Antwerps burgemeester De Wever: "Overlegcomité moet plexiregels aanpassen, want dat kan je toch niet handhaven?"

Zelden is het woord "plexiglas" zo vaak geschreven en uitgesproken als in de voorbije dagen. Dat is natuurlijk een gevolg van de heisa die ontstaan is over de vraag of je minder dan 1,5 meter tussen de tafels op een terras kunt laten als je er zo'n wandje tussen pleurt. Volgens het horecaprotocol mag het, maar een beslissing van Overlegcomité over de coronaregels stelt het tegendeel.