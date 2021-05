Er is een nieuwe Zoeloekoning in Zuid-Afrika, maar dat verliep niet zonder slag of stoot: verhaal vol drama en intriges

In Zuid-Afrika is MisuZulu aangewezen als nieuwe koning van de Zoeloes, de grootste bevolkingsgroep van het land. MisuZulu is de oudste zoon van koning Zwelithini en regentes Mantfombi Dlamini, die beide onlangs overleden. De aanwijzing van MisuZulu als troonopvolger ging gepaard met drama, want sommige familieleden lieten duidelijk hun ongenoegen blijken.