Druilerige ochtend kan de pret niet drukken op de terrassen: "Ik voel mij alsof het Sinterklaas is"

Ook op Sint-Jacobs in Gent zitten er al vroeg mensen op de terrassen. "'t Is een gevoel van vrijheid: er mag opnieuw iets", zegt Sandra. Twee jonge mannen beginnen hun dag met bier. "Het is een beetje symbolisch, ons eerste pintje van het vat in meer dan een half jaar. Daarna gaan we misschien wel een koffie drinken. Maar we wilden toch met een pintje beginnen."

"De sfeer, de rust, genieten", glundert Filip. Hij is alvast vastberaden om de hele dag door terrasjes te doen. "Tot tien uur deze avond."