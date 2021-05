Agnör en Clara trouwen als eerste koppel in de buitenlucht in Gent: "We zijn heel uitgelaten"

“We hebben ons een beetje moeten haasten om alles geregeld te krijgen, omdat we pas laat wisten wat de federale regels zouden zijn en wanneer die zouden ingaan”, duidt schepen van Burgerlijke Stand Isabelle Heyndrickx (CD&V). “Dankzij de steun van mijn collega-schepen Sami Souguir (Open VLD) en de collega’s van Historische Huizen zijn we op deze prachtige locatie in het centrum van de stad terechtgekomen en is hier alles aanwezig om Coronaproof een regenproof en zonnig alternatief te bieden. We zijn heel blij dat we dit aan de koppels kunnen aanbieden. Er is heel veel interesse, merken we. We gaan dit later evalueren. Als het enthousiasme groot blijft bij de koppels en het is logistiek haalbaar, dan is het zeker iets dat we willen overwegen voor de toekomst.”