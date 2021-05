Liveblog - Nieuwe versoepelingen gaan in, minister Verlinden: "Politie zal plexischermen 'zacht' handhaven" 

Het gebruik van ontstekingsremmende medicijnen, zoals Ibuprofen, verhoogt het risico op het ontwikkelen van een ernstige vorm van COVID-19 niet, in tegenstelling tot wat aan het begin van de pandemie werd beweerd. Dat blijkt uit een nieuwe studie.

"Het gebruik van anti-inflammatoire geneesmiddelen gaat niet gepaard met een toename van mortaliteit of ernstige COVID-19. We hebben nu duidelijk bewijs dat ze veilig gebruikt kunnen worden", aldus een Britse studie van de gezondheidsautoriteiten, gepubliceerd in The Lancet. Bij de studie waren 72.000 mensen betrokken

Bij het begin van de coronapandemie was twijfel ontstaan over de gevolgen van de medicijnen. "Het gebruik ervan kan de infectie verergeren", klonk het in maart vorig jaar bij de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadde aanvankelijk aan om Ibuprofen niet te gebruiken zonder doktersvoorschrift bij een covidinfectie, maar in plaats daarvan te kiezen voor paracetamol.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) had echter wel al benadrukt dat er geen bewijs was voor een verband tussen Ibuprofen en zwaardere symptomen bij een covidbesmetting.