Schotse premier Sturgeon ziet meerderheid voor nieuw referendum voor onafhankelijkheid

Schotland is tegen zijn zin uit de Europese Unie gehaald – 62% van de Schotten stemde in 2016 tegen de brexit – en de Schotten moesten lijdzaam toezien hoe de regering in Londen resoluut voor een harde brexit ging. Begin dit jaar kondigde Nicola Sturgeon aan dat Schotland binnen de 2 jaar een nieuw onafhankelijkheidreferendum organiseert, als haar partij een meerderheid haalt in de regionale verkiezingen.