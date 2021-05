Namen heeft opnieuw een kabelbaan: van het centrum over de Samber naar de Citadel in 3 minuten

De kabelbaan telt momenteel twee wagons met drie cabines voor zes personen. Als er veel vraag is, kan de capaciteit worden uitgebreid met twee bijkomende wagons. Op die manier zouden elk uur 400 personen het traject kunnen afleggen. Door corona gelden er wel nog beperkingen op het aantal passagiers per cabine.

De kabelbaan is normaal elke dag toegankelijk van 10 tot 17 uur, tijdens het openingsweekend gelden aangepaste uren. Een ticketje heen en terug voor een volwassene kost 6,50 euro. Maar de uitbater biedt ook een jaarabonnement aan voor 32,50 euro. Tickets kunnen ter plaatse worden gekocht en binnenkort ook online.

In Namen was er tussen 1957 en 1997 al een kabelbaan, aan de Samber. De nieuwe constructie is niet alleen van toeristisch belang, maar biedt ook een oplossing voor de mobiliteit in de stad.

Bekijk hier beelden van de eerste ritten vanmorgen: