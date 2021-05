Ontbossing in Amazonewoud breekt record voor maand april

De oppervlakte die ontbost werd is 42,5 procent groter dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt het nationaal instituut voor ruimteonderzoek (INPE), dat al sind 2015 data over de ontbossing verzamelt. Ook in maart was er meer ontbossing dan een jaar eerder, na twee maanden met een vermindering door het regenseizoen en minder activiteit in de houtindustrie.

In de eerste vier maanden van het jaar werd al 1.156,7 vierkante kilometer ontbost voor de industrie en de landbouw, 3,9 procent minder dan in 2020. De meeste bossen worden traditioneel gekapt in het droge seizoen, tussen mei en augustus.

Het Klimaatobservatorium, een netwerk van een zestigtal ngo's en verenigingen, waarschuwt dat de kans groot is dat de ontbossing voor het vierde jaar op rij zal stijgen dit jaar.

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, een notoir klimaatscepticus, heeft sinds zijn aantreden in 2019 de commerciële exploitatie van het grootste regenwoud ter wereld aangemoedigd. In april had hij tijdens de virtuele klimaattop van de Amerikaanse president Joe Biden wel aangegeven dat hij de illegale ontbossing in Brazilië wil verbannen tegen 2030.

Milieuorganisaties zijn echter sceptisch. "In 2021 is er geen enkele federale inspanning gebeurd rond het controleren van de ontbossing en de proces om milieumisdrijven te onderdrukken is stilgelegd door de minister van Milieu", klinkt het bij het Klimaatobservatorium.

De druk op Brazilië wordt wel vergroot nu een veertigtal voornamelijk Europese bedrijven gedreigd hebben met een boycot van Braziliaanse landbouwproducten als het land een landbouwhervorming die volgens hen zal leiden tot meer ontbossing, niet terugdraait.