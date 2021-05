"Spraakmakende ontdekking": Resten van negen neanderthalers gevonden in grot in buurt van Rome

De ontdekking werd gedaan in de grot van Guattari in San Felice Circeo, een kustplaatsje tussen Rome en Napels. De grot, die door een aardverschuiving van de buitenwereld was afgesloten, werd in 1939 per toeval ontdekt. Niet viel later ontdekte de antropoloog Albert Carlo Blanc er een goed bewaarde schedel van een neanderthaler, en twee onderkaken.