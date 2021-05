Russische oppositieleider Navalny is dan toch gewetensgevangene voor Amnesty International

Amnesty herhaalt dat ze bepaalde uitlatingen die Navalny in het verleden deed nog altijd verwerpelijk vindt. Toch herstelt de organisatie hem in zijn status van gewetensgevangene. "Door dat te doen onderschrijven we niet zijn politieke programma, maar benadrukken we de dringende noodzaak dat zijn rechten, inclusief toegang tot onafhankelijke medische zorg, worden erkend en worden opgevolgd door de Russische autoriteiten."

"Aleksej Navalny zit niet vast voor enig erkend misdrijf, maar voor het eisen van het recht op gelijke deelname aan het openbare leven voor hemzelf en zijn aanhangers, en voor de eis dat de regering vrij is van corruptie. Dit zijn gewetenszaken en moeten als zodanig worden erkend", zegt Amnesty.