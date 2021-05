De strijd om jouw pakje: structurele fraude bij koeriers PostNL en GLS? "Oneerlijke concurrentie voor Bpost"

PostNL en GLS moeten nu dus voor de rechtbank komen, als een soort verantwoordelijken die het systeem van sociale fraude mogelijk zouden bestendigen. "Door dit businessmodel zijn het zij die de winsten genereren", zegt Reale. "Die aannemers en onderaannemers, dat is de working poor class. Men houdt dat systeem in stand. En dat wringt." Eind deze maand is er een inleidingszitting voor de Mechelse correctionele rechtbank. Naast PostNL en GLS zijn een tiental pakjesbezorgers gedagvaard.

Het is aan de rechter om nu te beslissen of PostNL en GLS inderdaad mee verantwoordelijk kunnen worden gesteld, en of er sprake is van een - zeg maar - onwettig businessmodel. Als dat zo is, riskeren zij torenhoge geldboetes. "De boetes die in de wet staan moeten met het aantal werknemers vermenigvuldigd worden. Stel dat er 100 werknemers zijn. Dan is de minimumboete 24.000 euro, vermenigvuldigd met 100 dus", zegt Reale. Er zijn overigens ook celstraffen tot 3 jaar mogelijk.