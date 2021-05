BEKIJK - Hooverphonic vertrokken naar Eurovisiestad Rotterdam: "We hebben goestingstress"

Het gebeurt niet zo vaak dat het Songfestival zo dicht bij huis plaatsvindt. Door de overwinning van Nederland bij de vorige editie, moet de Belgische delegatie gewoon de grens oversteken met onze noorderburen. "Eigenlijk wilden we met de trein gaan, dat is ecologischer", zei frontman Alex Callier net voor het vertrek. "Maar dat mocht niet door corona, we moeten met de bus. We mogen zelfs niet stoppen onderweg, we moeten direct naar ons hotel waar we worden opgesloten. Alleen om te repeteren en te joggen of te wandelen mogen we buiten."