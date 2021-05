Dode bij brand in Hasselts kraakpand

De brand brak zaterdagavond uit aan het dak van een hoekhuis aan de Weggevoerdenstraat, in de stationsbuurt. De brandweer vond na de bluswerken het lichaam van een man. Het huis stond al enige tijd leeg. Het parket zoekt uit hoe de man om het leven is gekomen. Vanmorgen kwamen een branddeskundige en een forensisch team al ter plaatse. Het Limburgse parket wil voorlopig nog niets kwijt over het onderzoek en de identiteit van het slachtoffer.