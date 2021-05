Politie moet plein in Elsene ontruimen omdat honderden mensen weigeren te vertrekken: waterkanon ingezet, twee gewonden 

Het was een vrij rustige eerste terrasdag in Brussel, net zoals op de meeste andere plekken in het land. Veel volk, en naarmate de dag vorderde ook meer mensen met te veel alcohol op, maar zonder al te veel incidenten.



In Elsene waren er na middernacht wel wat problemen. Op het Heilig-Kruisplein, dat grenst aan het grotere Flageyplein, waren een paar duizend mensen samengekomen. Niet alleen de heropening van de terrassen lokte volk naar het plein, er was ook opgeroepen op sociale media om het einde van de avondklok te vieren. Bij het ingaan van het samenscholingsverbod om middernacht, toen de horecaterrassen al meer dan twee uur dicht waren, stond er nog steeds een menigte. Van een veilige afstand bewaren of een mondmasker dragen was nauwelijks sprake. Een groep van 500 mensen wilde ondanks aanmaningen van de politie en het gemeentebestuur niet vertrekken.

Bekijk hier de beelden vanop het Flageyplein: