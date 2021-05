Enkele opstootjes ontsieren heropening Hasseltse terrassen

De politie heeft er een vrij drukke zaterdagavond opzitten. Op het Kolonel Dusartplein en het Jeneverplein waren er vechtpartijen. Er viel een gewonde, die naar het ziekenhuis werd overgebracht.

Op het Kolonel Dusartplein bleken nogal wat terrasbezoekers het moeilijk te hebben met de regel van vier. Er waren volgens de politie vroeg in de namiddag al vrij veel mensen dronken. De politie sloot ook het Begijnhof af omdat er teveel mensen samentroepten en drugs gebruikten. De politiezone Limburg Regio Hoofdstad zette gisteren 40 manschappen extra in om de eerste terrasjesdag in goede banen te leiden. Ook vandaag zal de politie duidelijk zichtbaar aanwezig zijn in de Hasseltse binnenstad. Elders in de politiezone bleef het gisteren rustig.