Conferentie over de toekomst van Europa van start: gaat Europa echt naar de burger luisteren? Ja, zegt Guy Verhofstadt

De Conferentie over de toekomst van Europa is een idee dat twee jaar geleden door de Franse president Macron werd gelanceerd. Er was lange tijd onenigheid over wie de Conferentie zou leiden: veel lidstaten wilden niet dat Guy Verhofstadt, met zijn uitgesproken ideeën over een "Verenigde Staten van Europa" aan het hoofd zou komen te staan. Hij heeft nu vrede moeten nemen met de functie van co-voorzitter in het bestuur van de Conferentie, als vertegenwoordiger van het Europees Parlement.

Onlangs ging het digitale platform online waarop burgers hun ideeën kunnen posten. Later op het jaar zullen die voorstellen besproken worden door 4 burgerpanels, van elk 200 burgers. De conclusies van die panels worden den besproken in een "plenaire" vergadering met wel 400 deelnemers, met name leden van het Europees Parlement en de nationale parlementen, en ook een delegatie van de burgerpanels. Het moet allemaal uitmonden in aanbevelingen voor concrete hervormingen. Belanden die vervolgens in de vuilnisbak? "Deze keer is het anders", zegt Guy Verhofstadt. "Dit is een conferentie waarbij burgers de opdracht geven aan politici om met hervormingsplannen naar voor te komen". (lees verder onder de Journaal reportage)