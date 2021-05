Genkse muzikanten verrassen buurtbewoners met optreden op de stoep. "Mensen zijn applaus geven gelukkig nog niet verleerd!"

“Toen we hoorden dat de stad Genk het bekende concept 30/30/30 dit jaar in aangepaste vorm op de stoep zou organiseren wilden we daar origineel mee aan de slag gaan, vertelt Genkse muzikant Dries Lenaerts. Samen met Naomi Celis, getalenteerd zangtalent uit diezelfde stad, en gitarist Pieter-Jan Houben bouwde hij een mobiel podium van wel acht meter lang. “Op die manier hopen we volk naar buiten te lokken. Iedereen kan in zijn voortuin staan en genieten van een concert.”