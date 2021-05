Grotere groep gelovigen mag weer eucharistie vieren aan basiliek van Dadizele

In mei is het normaal bijzonder druk in Dadizele. Duizenden mensen trekken dan op bedevaart naar de basiliek. De versoepelingen komen dus op het perfecte moment. Niet dat het op de koppen lopen was zaterdag, maar toch. Een eucharistie met 50 mensen was alweer iets anders dan met 15. Die 50 mensen moesten dan wel buiten plaats nemen, in het Rosarium. Dat is de rozentuin net naast de basiliek.