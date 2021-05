Imposante nieuwe fietsbrug van 100 meter lang zorgt voor hinder op E34 in Zwijndrecht

Wie dit weekend langs de E34 in Zwijndrecht reed, moest rekening houden met lokale hinder. De snelweg is er immers heel het weekend volledig afgesloten in Waaslandhaven-Oost, voor de plaatsing van een nieuwe fietsbrug over de snelweg.

De werken begonnen zaterdagochtend, toen de brug in zijn geheel naar de snelweg werd gereden. Daarna werd ze over de snelweg heen getild. Ten laatste tot maandagochtend 5.00 uur kan er nog hinder zijn op de snelweg. Tot dan is het aangewezen om de ruime omgeving van Waaslandhaven-Oost te vermijden en zo veel mogelijk te kiezen voor een route via de Kennedytunnel en de E17, of via de Liefkenshoektunnel.

De nieuwe fietsbrug moet vanaf begin 2022 dienst doen. Dan zal ook de tijdelijke fietsbrug over de E34 verdwijnen.