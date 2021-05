Liveblog: Drukte op de eerste terrasdag en -avond, politie ontruimt plein in Elsene

In Brussel heeft de politie vannacht het Heilig-Kruisplein in Elsene moeten ontruimen. Daar waren op dat moment nog altijd een 500-tal feestvierders samen. Er werd met projectielen naar de politie gegooid, de politie zette het waterkanon in.

Op het Heilig-Kruisplein, dat grenst aan het grotere Flageyplein, waren een paar duizend mensen samengekomen. Niet alleen de heropening van de terrassen lokte volk naar het plein, er was ook opgeroepen op sociale media om het einde van de avondklok te vieren. Bij het ingaan van het samenscholingsverbod om middernacht, toen de horecaterrassen al meer dan twee uur dicht waren, stond er nog steeds een menigte. Van een veilige afstand bewaren of een mondmasker dragen was nauwelijks sprake.

Rond 1.30 uur greep de politie in, nadat eerst vooral gesensibiliseerd was. Politiewoordvoerder Olivier Slosse zegt dat de politie op dat moment de ongeveer 500 aanwezigen wegdreef in meerdere richtingen. Er werd daarbij ook het waterkanon ingezet. Er zou ook met projectielen naar de politie zijn gegooid.