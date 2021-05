Grootste deel van Chinese raket verbrand in de atmosfeer, brokstukken in de Indische Oceaan

Het gaat om de draagraket waarmee op 29 april "Tianhe" (Hemelse Harmoniek) gelanceerd werd, de eerste module voor het Chinese ruimtestation "Tiangong" "Hemels Paleis". Het was een zogenoemde Lange Mars 5B-raket, een erg krachtige draagraket.

Normaal gezien stort een draagraket na de lancering meteen én gecontroleerd terug op aarde, meestal in zee. De Lange Mars 5B bereikte echter een snelheid die hoog genoeg was om in een lage baan om de aarde te geraken. De raket was zo ontworpen dat ze vervolgens stuurloos werd en door de zwaartekracht weer naar de aarde zou komen. Waar de raket zou neerstorten, dat viel niet te voorspellen. Ze kon neervallen tussen 41 graden noorderbreedte en 41 graden zuiderbreedte, zo noordelijk als bijvoorbeeld New York, Madrid of Peking of zo zuidelijk als Wellington in Nieuw-Zeeland.

Het werd de voorbije dagen duidelijk dat de 30 meter lange raket dit weekend zou terugkeren op aarde. De vrees was dat enorme brokstukken op bewoond gebied zouden neerstorten, aan een snelheid van honderden kilometers per uur. Met niet alleen mogelijk schade, maar ook slachtoffers tot gevolg. Ruimtevaartexperts uit de Verenigde Staten en Europa hielden de situatie nauwlettend in de gaten. Er was kritiek op China, omdat het land er niet voor gezorgd had dat de raket gecontroleerd zou terugkeren. China was het daar niet mee eens en stelde dat het grootste deel van de raket zou opbranden.