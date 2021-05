BEKIJK - Rusland herdenkt het einde van de Tweede Wereldoorlog met traditionele parade op Rode Plein

Op het Rode Plein in de Russische hoofdstad Moskou is het einde van de Tweede Wereldoorlog en de triomf van het voormalige Sovjetleger herdacht met de traditionele grote militaire parade. Vorig jaar kwam die nog te vervallen wegens de coronapandemie. In zijn toespraak naar aanleiding van de feestdag zei president Vladimir Poetin dat Rusland "zijn belangen krachtig zal verdedigen."