Siciliaanse rechter die in 1990 op de snelweg werd afgemaakt door de maffia, is zalig verklaard

Livatino is vandaag zaligverklaard tijdens een eredienst in de kathedraal van Agrigento. De dag -9 mei- is niet toevallig gekozen. Het is precies 28 jaar geleden dat Johannes Paulus in dezelfde stad de maffia voor het eerst veroordeelde. Lange tijd had de kerk zich niet of nauwelijks gedistantieerd van de misdaadorganisaties die geworteld zijn in het erg katholieke zuiden van Italië.