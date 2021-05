Uitbraak Indiase variant in woonzorgcentrum Borsbeek, één bewoner overleden

"Het is niet de eerste keer dat we een uitbraak zien in een woonzorgcentrum waar al gevaccineerd was", zegt Moonens daarover. "Ook van andere varianten zien we sporadisch kleine uitbraken optreden. Ook hier is de uitbraak beperkt, al zorgt de Indiase variant voor ongerustheid, omdat we daar maar weinig van weten."

Volgens Moonens is het wel nog te vroeg om conclusies te trekken. "We moeten hier ook wel bij blijven vermelden dat we in een oudere doelgroep zitten waar overlijdens helaas vaker voorkomen. Dus het is niet uit te sluiten dat deze persoon niet door de Indiase variant overleden is", aldus Moonens.