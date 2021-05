Nul coronadoden in Engeland, Schotland en Noord-Ierland: "De lockdown en vaccinatiestrategie hebben gewerkt"

In Engeland, Schotland en Noord-Ierland zijn er nul coronadoden gevallen gisteren. Enkel in Wales waren het er nog 4. Het nieuws kwam binnen toen premier, Boris Johnson, tijdens een persconferentie meer versoepelingen aankondigde. Lia Van Bekhoven, onze correspondent in Londen, geeft meer uitleg in het "Laat Journaal".