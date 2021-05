100 werknemers geëvacueerd bij Picanol Ieper na brand aan machine

De brand in de hoofdvestiging van Picanol brak uit rond 14.30 uur aan een staalmachine in de zogenaamde afdeling "lange stukken". "We hebben meteen onze interne brandweer ingeschakeld", zegt bedrijfswoordvoerder Frederic Dryhoel, "en voor alle zekerheid ook de Brandweer Westhoek opgeroepen. Alle personeelsleden van de getroffen afdeling en van de montage zijn geëvacueerd. Al bij al is alles vlot verlopen, het vuur was na een half uurtje ook al onder controle. Het is wel nog niet duidelijk hoe groot de schade precies is. De impact op de productie moet de komende dagen blijken", vertelt Dryhoel nog.

Om plaats te maken voor de brandweerwagens moesten een aantal vrachtwagens wachten aan de ingang van het bedrijf. Daardoor ontstond er een korte file in de Steverlyncklaan.