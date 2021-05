40 kunstenaars en 40 dichters op 40e editie Kunstenfestival Watou

Vier decennia al palmen de kunsten en de letteren het West-Vlaamse grensdorpje Watou in de zomer in. De traditie werd in 1980 ingezet door Gwij Mandelinck; andere drijvende krachten waren Willy Tybergien en Jan Moeyaert. Nu is de organisatie in handen van de stad Poperinge met nieuwe curatoren: Chantal Pattyn van Klara, auteur Peter Verhelst en onafhankelijk kunstexperte Benedicte Goesaert. Hun plannen bleven vorig jaar wegens corona in de lade liggen. Maar deze zomer kunnen we weer geboeid kijken, luisteren, slenteren en fietsen in Watou.