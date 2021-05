Aalstenaar Sven wint De Mol nét niet: "Laten we het op mijn onhandigheid steken dat ik als mol getipt werd"

Het bleek achteraf een nek-aan-nek race tussen Annelotte en Sven. De eerste vragenronde van de finale eindigde namelijk op een ex aequo. In de tweede ronde, met 10 bijkomende vragen, moest Sven de duimen leggen voor Annelotte. "Jammer," reageert Sven, "maar het is haar gegund. Die 18.000 euro kunnen me gestolen worden. Mijn doel was om 3 weken mee te schrijven aan dit fantastische molverhaal. Ik heb de rit uitgereden en heb het tot de finale geschopt. Daar ben ik enorm blij om."