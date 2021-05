Antwerpen stelt "The tall ships race 2022" voor

Het zal de zevende keer zijn dat The tall ships races Antwerpen aandoen. De zeilwedstrijd trekt honderdduizenden bezoekers van binnen en buiten de stad om de mooiste en grootste zeilschepen ter wereld te bewonderen. De vorige editie in 2016 lokte meer dan 500.000 bezoekers.



Er varen bijna 100 schepen mee. Je kan de schepen bezoeken maar is ook veel animatie aan wal. Het evenement is vooral bedoeld voor jongeren, die aan boord een training krijgen. In totaal zeilen 3.500 trainees van over heel de wereld mee op de verschillende schepen. Vijf geleden was Aurelie Geuten één van hen. "Het was een unieke ervaring. Ik ben toen naar Lissabon gegaan. Je doet mee met de crew en ik mocht ook het schip van 92 meter lang besturen. En naast de werkuren kan je gewoon van het leven genieten."

Ook stad Antwerpen en Port of Antwerp geven 100 jongeren tussen 15 en 25 jaar de kans om in 2022 mee aan boord te gaan op 2 trajecten: Harlingen – Antwerpen en Antwerpen – Aalborg. De trainees worden financieel ondersteund dankzij peterschappen van bedrijven en begeleid in een fondsenwervingstraject om zelf een deel van hun trip te financieren. Daarnaast krijgen 10 jongeren via een wedstrijd op sociale media de kans om deze zomer reeds aan boord te gaan als ambassadeurs van stad en haven, en deel te nemen aan een unieke zeiltocht in Europa.